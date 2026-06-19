Названа категория граждан, которым нельзя быть донорами крови Терапевт Тимощенко: астматикам и гипертоникам нельзя становиться донорами крови

Лица, страдающие астмой или гипертонией, не могут быть допущены к сдаче крови в качестве доноров, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, противопоказаниями также являются инфекционные заболевания, цирроз печени и пороки сердца.

Людям с инфекционными болезнями (ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф и туляремия) категорически нельзя сдавать кровь. К этой группе относятся и граждане с соматическими недугами: злокачественные новообразования, болезни крови, глухота, слепота, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Болезни сердца и сосудов также исключают возможность сдавать кровь. Гипертоническая болезнь II–III стадии, ишемическая болезнь и пороки сердца являются явными противопоказаниями. Бронхиальная астма, цирроз печени, а также заболевания мочевыделительной системы тоже выводят из группы возможных доноров, — предупредила Тимощенко.

Ранее ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Пироговского университета Наталья Сидорова заявила, что россияне, сделавшие пирсинг, могут сдавать кровь только через 120 дней после процедуры. По ее словам, к донорству допускают любого дееспособного человека старше 18 лет, который прошел медосмотр и не имеет противопоказаний.