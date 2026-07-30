Драпатый «отрубил правую руку» Сырского

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил начальника командования сил логистики генерала Владимира Карпенко, близкого соратника бывшего главкома украинских вооруженных сил Александра Сырского, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. По словам парламентария, причиной отстранения стали системные проблемы с обеспечением войск.

Драпатый отстранил правую руку Сырского — генерала Карпенко, возглавлявшего командование сил логистики ВСУ, — написала она.

Ранее Безуглая сообщила об отстранении начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича. Экс-начальника штаба называли одним из ближайших соратников бывшего главкома украинской армии. Официальные структуры пока не подтверждали эту кадровую перестановку.

Кроме того, Драпатый заявил о запуске масштабной проверки в украинских войсках. Главнокомандующий уточнил, что ревизия призвана дать беспристрастную картину состояния каждого подразделения. Он отметил, что ни для кого не будет исключений, а случаи халатности и злоупотреблений повлекут наказание.