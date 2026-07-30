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30 июля 2026 в 20:52

Драпатый «отрубил правую руку» Сырского

Драпатый уволил соратника Сырского Карпенко с поста командира сил логистики ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил начальника командования сил логистики генерала Владимира Карпенко, близкого соратника бывшего главкома украинских вооруженных сил Александра Сырского, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. По словам парламентария, причиной отстранения стали системные проблемы с обеспечением войск.

Драпатый отстранил правую руку Сырского — генерала Карпенко, возглавлявшего командование сил логистики ВСУ, — написала она.

Ранее Безуглая сообщила об отстранении начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича. Экс-начальника штаба называли одним из ближайших соратников бывшего главкома украинской армии. Официальные структуры пока не подтверждали эту кадровую перестановку.

Кроме того, Драпатый заявил о запуске масштабной проверки в украинских войсках. Главнокомандующий уточнил, что ревизия призвана дать беспристрастную картину состояния каждого подразделения. Он отметил, что ни для кого не будет исключений, а случаи халатности и злоупотреблений повлекут наказание.

Европа
Украина
Марьяна Безуглая
Михаил Драпатый
Александр Сырский
ВСУ
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