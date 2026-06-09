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09 июня 2026 в 16:53

Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков

Экс-депутат Рады Олейник: украинские политики сделали войну трендом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские политики сделали войну трендом своей повестки, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал резкое высказывание парламентария Марьяны Безуглой, исключившей скорое завершение конфликта с Россией. По его словам, Киев предпринимает различные шаги, чтобы мобилизовать как можно больше людей.

Если говорить откровенно, то Марьяна Безуглая — это бриллиант среди кучи навоза. По той причине, что она немножко неадекватна. Но поскольку она более здраво оценивает ситуацию, она очень интересна. Сейчас [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) уже мир и даже краткосрочное перемирие с проведением выборов не нужны. Он проиграет. В Киеве уже давно начинают говорить, что необходимо снизить возраст мобилизации и призвать максимально всех. Поэтому новый тренд Украины — это война, — прокомментировал Олейник.

Он подчеркнул, что даже экс-главком ВСУ Валерий Залужный предлагал мобилизовать женщин, чтобы удовлетворить интересы Европы. По словам экс-нардепа, Киев использует пример вечной войны, в которой сейчас находится Израиль. Однако, как отметил Олейник, в израильской армии служат все, включая детей политиков, чего нельзя представить на Украине.

На Украине есть батальон «Монако», который неприкасаемый, там есть дети [Петра] Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), которые в Лондоне, дети [Арсения] Яценюка (экс-премьер Украины. — NEWS.ru), которые в США. Вопрос идет о том, что должны умирать простые украинцы. Поэтому они сейчас рассматривают вопрос максимальной мобилизации тех, кто находится за пределами Украины. Они обсуждают это с европейцами. Это где-то около одного миллиона призывников. Они ведут разговор о том, чтобы внутри найти дополнительные ресурсы без снижения призывного возраста. В прошлом году, например, отменили и аннулировали учебу 30 тыс. студентов, а учащиеся очного формата имеют бронь, — добавил Олейник.

Он предположил, что в 2026 году еще около 30 тыс. украинских студентов потеряют право на обучение, так как многие поступили в вузы с уже имеющимся дипломом, чтобы избежать призыва. Внутри Украины, по словам экс-нардепа, скрывается множество уклонистов, а также насчитывается около полумиллиона дезертиров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе планируют изменить правила предоставления убежища для украинских граждан. Из программы могут исключить мужчин призывного возраста. Также под угрозой лишения защиты окажутся те, кто прибыл в ЕС нелегально.

Европа
Украина
Марьяна Безуглая
мобилизация
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Александр Ефимов
А. Ефимов
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