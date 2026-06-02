Украинцев призывного возраста могут выгнать из ЕС

В Евросоюзе планируют исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища, пишет издание Euractiv. Из будущего продления временной схемы защиты предлагается исключить также украинцев, прибывших в ЕС нелегально.

Столицы ЕС рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления временной схемы защиты объединения, которая предоставила убежище более чем четырем миллионам человек. <…> Это предложение появилось во время обсуждений будущей Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе без прохождения национальных систем предоставления убежища, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в Раде, что за рубежом сейчас живут около 8 млн украинцев, но не все страны хотят их возвращения. Киев, по словам министра, намерен создать условия для того, чтобы эти люди вернулись домой. По словам Сибиги, государства, принимающие беженцев, дорожат их вкладом в свою экономику, поэтому Украине придется «бороться за своих граждан».