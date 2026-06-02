Стоимость биткоина упала ниже $70 тыс. впервые с начала апреля Стоимость биткоина упала до $69,788 тыс. впервые с 7 апреля

Стоимость биткоина упала ниже $70 тыс. (5 млн рублей) впервые с 7 апреля, следует из данных площадки Binance. В 09:56 мск цена валюты снизилась на 4,46% и достигла $69,788 тыс. (4,9 млн рублей). К 10:10 биткоин замедлил падение курса, в результате чего он стал равняться $70,004 тыс.

Ранее американский журналист Джон Каррейру заявил, что ему удалось раскрыть личность таинственного создателя биткоина — Сатоси Накамото. По его версии, под этим псевдонимом скрывается британский криптограф Адам Бэк. По утверждению Каррейру, 55-летний Бэк еще в конце 1990-х годов в почтовой рассылке описал практически все ключевые элементы будущей криптовалюты.

До этого сообщалось, что курс биткоина взлетел более чем на 6% после заявления президента США Дональда Трампа о введении режима прекращения огня с Ираном. Рынок позитивно отреагировал на новости о временной деэскалации ближневосточного конфликта.