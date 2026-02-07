Экономисты не смогли объяснить причины обвала биткоина

Участники криптовалютного рынка, включая известных инвесторов, не могут определить точные причины недавнего обвала биткоина и наступления «криптозимы», сообщает The Wall Street Journal. За неделю основная криптовалюта упала почти на 20%, достигнув минимума в $60,122 тыс. (4,6 млн рублей), что на 47,6% ниже исторического максимума октября.

Эксперты выдвигают различные теории: от спекуляций на альтернативных рынках и избытка биржевых фондов до опасений по поводу кадровых решений в Федеральной резервной системе США. Однако, как отметил инвестор Майкл Новограц, «никаких неопровержимых доказательств» так и не было найдено.

Несмотря на панику, часть аналитиков убеждена, что текущее охлаждение рынка пройдет быстрее предыдущих. С 6 февраля биткоин и Ethereum демонстрируют рост, отыграв часть потерь. Многие участники рынка считают, что основная причина распродаж — фиксация прибыли после длительного периода роста.

Ранее курс биткоина рухнул ниже психологической отметки $80 тыс. (более 6 млн рублей), достигнув уровня около $79 тыс. — значений, которые последний раз наблюдались в апреле. Индикатор «страха и жадности» на крипторынке опустился до 20 баллов, что соответствует зоне «чрезвычайного страха», свидетельствуя о высокой нервозности инвесторов и их склонности к распродажам.