В Краснодарском крае вспыхнул пожар на НПЗ площадью 150 «квадратов»

На нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края произошел пожар из-за атаки БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В ведомстве отметили, что объект площадью 150 квадратных метров тушат 39 человек и 13 единиц техники.

Пожар на НПЗ в ст. Новоминской Каневского района тушат 39 человек. Привлечено 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, — отметили в оперштабе.

Ранее стало известно, что станице Новоминской Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

До этого в Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.

Тем временем в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.