Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 01:45

В Краснодарском крае вспыхнул пожар на НПЗ площадью 150 «квадратов»

В Краснодарском крае загорелся резервуар на НПЗ площадью 150 квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края произошел пожар из-за атаки БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В ведомстве отметили, что объект площадью 150 квадратных метров тушат 39 человек и 13 единиц техники.

Пожар на НПЗ в ст. Новоминской Каневского района тушат 39 человек. Привлечено 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, — отметили в оперштабе.

Ранее стало известно, что станице Новоминской Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

До этого в Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.

Тем временем в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

пожары
НПЗ
Краснодарский край
Кубань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стратегия тупой нации: кто и зачем делает из украинцев неучей
Новороссийск тряхнуло от землетрясения
ВСУ атаковали Краснодарский край 28 февраля: пожар на НПЗ, что известно
Зеленский признал острую нехватку солдат в ВСУ годами
Самолет ВВС Боливии рухнул на заполненную машинами дорогу
Google предрекли смертельный удар от ИИ
На Украине пытались мобилизовать депутата под дулом пистолета
Ядовитый ремонт: химик составил топ отравляющих стройматериалов
Макрон учится высаживать десант на Украине: чем это ему грозит
Молодость под контролем: что менять в питании и привычках после 25 лет
Высланного из Латвии Ланькова внесли в базу «Миротворца»
У Пентагона резко вырос спрос на доставку пиццы
В Краснодарском крае вспыхнул пожар на НПЗ площадью 150 «квадратов»
Британию и Францию предупредили о последствиях передачи ЯО Украине
Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций
В Госархиве РФ нашли параллели зверств ВСУ в Судже с поведением нацистов
Иран пошел на уступку США по урану
Куда угодно, лишь бы подальше: почему люди массово бегут прочь из США
Можно ли вылечить, только ли из-за водки: врач рассказала все про цирроз
В возрасте 77 лет умер автор цикла «Песни Гипериона»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.