21 февраля 2026 в 19:54

Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале

Здание «Уфалейского трикотажа» загорелось в Челябинской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров, уточнили на канале главного управления МЧС России по региону в мессенджере MAX.

В Верхнем Уфалее произошел пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». <…> Открытое горение ликвидировано на площади 450 кв. метров. Пострадавших нет, — подчеркнули в региональном ведомстве.

Известно, что при пожаре пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания во время пожара самостоятельно эвакуировалось шесть человек, специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме в центре Москвы. Возгорание произошло в здании рядом со станцией метро «Октябрьская». В МЧС подтвердили, что загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир.

Также на Волоколамском шоссе в Москве загорелись «Таежные бани». Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 9 пожарно-спасательного центра.

