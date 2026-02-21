Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале Здание «Уфалейского трикотажа» загорелось в Челябинской области

В Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров, уточнили на канале главного управления МЧС России по региону в мессенджере MAX.

Известно, что при пожаре пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания во время пожара самостоятельно эвакуировалось шесть человек, специалисты устанавливают причину возгорания.

