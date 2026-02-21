В Москве вспыхнул пожар в «Таежных банях» В Москве на площади 150 квадратных метров загорелся банный комплекс

На Волоколамском шоссе в Москве загорелись «таежные бани», сообщил столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8:06 мск. На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра. В административном здании на площади 150 кв.м. горели личные вещи и мебель. Локализовать возгорание удалось в 8:48.

