В Подмосковье установили подростка, подозреваемого в поджоге заправок

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Истринский» установили личность 15-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге двух автоматизированных АЗС в Подмосковье, сообщила в Telegram-канале начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, мальчик скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали и опросили.

В кратчайшие сроки личность правонарушителя была установлена. В ходе опроса в присутствии законных представителей он пояснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи, — сказала Петрова.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.

До этого в Хабаровске суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за диверсию и государственную измену. Молодого человека признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.