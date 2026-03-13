13 марта 2026 в 22:18

В Подмосковье установили подростка, подозреваемого в поджоге заправок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Истринский» установили личность 15-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге двух автоматизированных АЗС в Подмосковье, сообщила в Telegram-канале начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, мальчик скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали и опросили.

В кратчайшие сроки личность правонарушителя была установлена. В ходе опроса в присутствии законных представителей он пояснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи, — сказала Петрова.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.

До этого в Хабаровске суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за диверсию и государственную измену. Молодого человека признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

поджоги
заправки
подростки
Подмосковье
Женщина убила 19-летнюю дочь и попыталась обвинить ее парня
«Мне куда ехать, где петухи поют?»: Слава раскритиковала бар Лепса
«Гравитация берет свое»: Поризкова показала свое тело в кружевном белье
«Шарик лопнул»: Мирошник высказался о пиаре Зеленского после слов Трампа
Украинский водолаз пошел за рыбой для начальства и умер
Слова Трампа разрушили стратегию Зеленского
Мирный житель погиб при ударе беспилотника под Белгородом
Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Лед тронулся: США заморозили санкции против РФ — куда пойдет наша нефть
Индекс МосБиржи вошел в красную зону перед выходными
США объявили охоту на нового лидера Ирана
Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена
Миллиарды за копейку: москитный флот Ирана громит авианосцы США
ВККС лишила полномочий еще нескольких судей
В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов
Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
