Пленный ВСУ рассказал о секретных трансплантологах в Красноармейске Пленный Логвинов: ВСУ грузили оборудование в Красноармейске для трансплантологии

Солдаты 79-й штурмовой бригады ВСУ на Красноармейском направлении участвовали в разгрузке медицинского оборудования, которое могло использоваться для трансплантологии, рассказал пленный Евгений Логвинов в беседе с ТАСС. Все проходило в условиях строгой секретности.

По словам пленного, разгрузка проводилась под пристальным контролем командиров, а за разглашение информации участникам грозили серьезные последствия. Оборудование хранилось на импровизированных складах в частном секторе центральной части города — в домах мирных жителей.

Мои побратимы, мои сослуживцы участвовали в выгрузке специфического оборудования. Вроде для трансплантологии. Несколько раз в Красноармейске, — уточнил Логвинов.

Ранее замглавы МИД России также заявил, что украинские чиновники и командиры радикальных формирований курируют мошеннические кол-центры, координируют хакерские группировки в тылу, а также участвуют в нелегальной продаже на черном рынке органов погибших военных ВСУ. По его сведениям, представители националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также активно задействованы в теневых криминальных схемах и незаконной трансплантологии.