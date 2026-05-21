Бойцы ВСУ жестоко убили предпринимателя в Красноармейске

Бойцы истязали и убили предпринимателя из Красноармейска в ДНР, отказавшегося платить им дань за пересечение блокпостов в период оккупации города, рассказал RT местный житель Максим Чернышов. По его словам, когда город находился под контролем ВСУ, погибший занимался мелким бизнесом.

[Он] ездил в Гришино за сигаретами, а потом продавал их соседям. Украинские военные на блокпостах каждый раз брали с него деньги за пересечение границы города, <…>. В последний раз, когда уже российские войска были на подходе, он отказался платить им, — вспоминает собеседник.

Через несколько дней соседи обнаружили тело мужчины в его доме. На нем были следы жестоких пыток: прострелены колени, отрезаны уши, видны побои. Супруга погибшего бизнесмена пропала без вести, ее до сих пор не нашли.

По словам Максима, военные ВСУ с первых дней оккупации минировали город, в том числе маскируя взрывчатку в кустах и в пакетах с гуманитарной помощью. Он рассказал, что его отец погиб, подорвавшись на мине‑лепестке, спрятанной у дороги, по которой ходили только мирные жители. Максим также заявил, что был свидетелем расстрелов горожан без причин, а сам вместе с родителями получил осколочные ранения.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в районе поселка Лесная Дача в Северодонецке извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии. По ее словам, масштабные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о геноциде и применении запрещенных средств в вооруженном конфликте.