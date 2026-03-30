Массовое захоронение мирных жителей нашли под Северодонецком

В районе поселка Лесная Дача под Северодонецком извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, масштабные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о геноциде и применении запрещенных средств в вооруженном конфликте.

Работы возобновились с началом весеннего периода. Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел, — отметила она.

К работе на месте захоронения привлечены эксперты центрального аппарата, криминалисты и специалисты судебно-экспертного центра ведомства. Для установления точных причин смерти и идентификации личностей всех обнаруженных граждан были назначены экспертизы.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области в местах массовых захоронений нашли тела 524 погибших после вооруженного вторжения в регион украинских солдат. По ее словам, были собраны все силы и ресурсы, чтобы отыскать пропавших россиян.