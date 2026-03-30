Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 09:38

Массовое захоронение мирных жителей нашли под Северодонецком

В ЛНР извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В районе поселка Лесная Дача под Северодонецком извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, масштабные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о геноциде и применении запрещенных средств в вооруженном конфликте.

Работы возобновились с началом весеннего периода. Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел, — отметила она.

К работе на месте захоронения привлечены эксперты центрального аппарата, криминалисты и специалисты судебно-экспертного центра ведомства. Для установления точных причин смерти и идентификации личностей всех обнаруженных граждан были назначены экспертизы.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области в местах массовых захоронений нашли тела 524 погибших после вооруженного вторжения в регион украинских солдат. По ее словам, были собраны все силы и ресурсы, чтобы отыскать пропавших россиян.

ЛНР
СК РФ
захоронения
Донбасс
Северодонецк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.