Москалькова рассказала о массовых захоронениях после вторжения ВСУ В Курской области после вторжения ВСУ нашли массовые захоронения 524 тел

В Курской области в местах массовых захоронений нашли тела 524 погибших после вооруженного вторжения в регион украинских солдат, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, страна собрала все силы и ресурсы, чтобы отыскать пропавших россиян: из 2173 курян нашли 1378 человек, 452 — продолжают оставаться в розыске, 343 — погибли.

С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения, — отметила она.

Ранее Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть возобновлены. При этом омбудсмен подчеркнула, что диалог Москвы и Киева по данному вопросу носит крайне тяжелый характер.

До этого сообщалось, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного военнослужащего ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт на службу в ВСУ, но условия на службе становятся невыносимыми.