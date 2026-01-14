Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 09:15

Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»

Киев использует схему карусели для восполнения потерь в рядах ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Согласно этой схеме, освобожденного военнослужащего ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт на службу в ВСУ, но уже в более тяжелых условиях.

После обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. А после оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт. Но только после подписания его ждут еще более тяжелые условия, чем после той же мобилизации, — такая «карусель» службы в ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее взятый в плен в Красноармейске военнослужащий ВСУ Сергей Лях заявил, что кризис на Украине мог бы завершиться, если бы представители киевского руководства лично побывали на передовой. По его словам, два месяца в полуразрушенном доме без поддержки и при минимальном питании были «полным ужасом» из-за непрекращающихся обстрелов.

Кроме того, украинский военнопленный Виктор Кушнир сообщил, что командиры ВСУ перед отправкой на фронт отнимали у мобилизованных все личные вещи, включая телефоны и даже семейные фотографии. По его словам, офицеры лично удаляли снимки с изъятых устройств.

