Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 07:53

Ульяновская область попала под прицел ВСУ

Силы ПВО сбили пять беспилотников над Ульяновской областью

Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали Ульяновскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Алексей Русских. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены пять целей. По предварительной оценке, никто не пострадал.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Чердаклинского района. Пострадавших нет. Работают спецслужбы, — говорится в сообщении.

Глава региона напомнил, что распространять в Сети видеозаписи и фотографии БПЛА категорически запрещено. Такая мера принята в целях безопасности. Губернатор также призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА.

Ранее в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в промзоне Лабинска. Никто не пострадал. В тушении были задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты МЧС России.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.