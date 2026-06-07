Куба начала раздавать оружие мирным жителям в ожидании вторжения Правительство Кубы начало раздавать оружие и готовить население к вторжению США

Власти Кубы начали выдачу оружия гражданскому населению и настоятельно рекомендуют мирным жителям быть готовыми к возможному вторжению со стороны США, передает Versión Final. Данные меры принимаются на фоне наращивания американского военного присутствия у берегов острова.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Капитолийском холме, не дал четкого ответа о дальнейших шагах и возможных масштабах военных действий в этом регионе. Меры по подготовке к военному конфликту достигли максимального уровня. По словам репортера CNN Патрика Оппмана, руководство государственных учреждений активно обсуждает с арендаторами планы на случай иностранного нападения, включая вопросы логистики.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон предупредил, что попытка Запада компенсировать неудачи на Украине нападением на Кубу приведет к ухудшению международной обстановки. Он подчеркнул, что такие действия вызовут у мирового сообщества новое представление о сверхдержаве, которая ведет войну против маленькой и бедной страны, что может иметь серьезные последствия.