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07 июня 2026 в 09:56

Куба начала раздавать оружие мирным жителям в ожидании вторжения

Правительство Кубы начало раздавать оружие и готовить население к вторжению США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Кубы начали выдачу оружия гражданскому населению и настоятельно рекомендуют мирным жителям быть готовыми к возможному вторжению со стороны США, передает Versión Final. Данные меры принимаются на фоне наращивания американского военного присутствия у берегов острова.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Капитолийском холме, не дал четкого ответа о дальнейших шагах и возможных масштабах военных действий в этом регионе. Меры по подготовке к военному конфликту достигли максимального уровня. По словам репортера CNN Патрика Оппмана, руководство государственных учреждений активно обсуждает с арендаторами планы на случай иностранного нападения, включая вопросы логистики.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон предупредил, что попытка Запада компенсировать неудачи на Украине нападением на Кубу приведет к ухудшению международной обстановки. Он подчеркнул, что такие действия вызовут у мирового сообщества новое представление о сверхдержаве, которая ведет войну против маленькой и бедной страны, что может иметь серьезные последствия.

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