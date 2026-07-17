Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 14:59

МИД Азербайджана поддержал мирное урегулирование конфликта на Украине

Байрамов: Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, страна призывает снизить уровень напряжения в регионе. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Азербайджан последовательно подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права, призывает к снижению уровня напряжения, снятию напряженности и достижению мирного урегулирования конфликта, — заявил Байрамов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Киеве знают, какие решения необходимо принять для разрешения кризиса. По его словам, для Кремля нет принципиальной разницы, кто возглавляет Министерство обороны Украины. Москве важно, чтобы в Киеве нашлись люди, которые стремились бы разрешить конфликт.

До этого президент США Дональд Трамп также высказался о большом прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине. С его слов, стороны достигли неплохих результатов за последние пару недель.

Мир
Азербайджан
Джейхун Байрамов
Украина
Баку
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На коллегии МО России рассмотрели вопросы модернизации вооруженных сил
ВС подал антикоррупционные иски против двух председателей облсудов
Совет Федерации одобрил новые правила для банков и переводов
В Госдуме нашли способ борьбы с социальным неравенством после слов Лепса
В Москве завершили благоустройство Верхнего Люблинского пруда
Умерла вдова Александра Маслякова
В Минобороны обсудили реализацию поставленных Белоусовым задач
«Ну нет совести»: Лавров обрушился на авторитетную газету США
Россияне стали чаще выбирать приключенческий отдых
Лавров раскрыл, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива
В Москве арестовали экс-советника Буцаева по делу о мошенничестве
В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ
ВСУ разрушили до основания супермаркет в городе — спутнике ЗАЭС
В Петербурге жильцы пожаловались на протечку в крыше дома на Школьной улице
В МИД России рассказали о предложениях Трампа на саммите на Аляске
Назван неожиданный показатель качества шаурмы
Архитектурный критик ответила, сохранит ли Петербург статус наследия ЮНЕСКО
Лавров раскрыл, что сильно обеспокоило Украину
Россиянам напомнили, чем опасны предложения легкого заработка
Заместители глав правительств РФ и Азербайджана проведут встречу в сентябре
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.