МИД Азербайджана поддержал мирное урегулирование конфликта на Украине Байрамов: Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине

Азербайджан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, страна призывает снизить уровень напряжения в регионе. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Азербайджан последовательно подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права, призывает к снижению уровня напряжения, снятию напряженности и достижению мирного урегулирования конфликта, — заявил Байрамов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Киеве знают, какие решения необходимо принять для разрешения кризиса. По его словам, для Кремля нет принципиальной разницы, кто возглавляет Министерство обороны Украины. Москве важно, чтобы в Киеве нашлись люди, которые стремились бы разрешить конфликт.

До этого президент США Дональд Трамп также высказался о большом прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине. С его слов, стороны достигли неплохих результатов за последние пару недель.