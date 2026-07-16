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16 июля 2026 в 12:55

Песков заявил, что Киеву известны шаги для выхода на урегулирование

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Киеву хорошо известно, какие решения необходимо принять для выхода на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что для Москвы не имеет принципиального значения, кто именно возглавляет Министерством обороны Украины, — главное, чтобы в стране нашлись политики, стремящиеся разрешить конфликт, передает пресс-служба Кремля.

В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди, — подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что конфликт на Украине может завершиться к январю 2029 года — до истечения его президентского срока. По его словам, российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию ситуации.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Он отметил, что европейские страны также готовы к переговорам при поддержке Евросоюза и США. При этом Мерц одновременно заявил о намерении государств продолжать усиливать давление на Москву.

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