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05 августа 2026 в 19:53

В Британии заявили об инциденте с танкером вблизи Йемена

ВМС Великобритании сообщили о взрыве вблизи танкера в Аденском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атака на танкер была зафиксирована в 95 морских милях (176 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте. По данным центра, капитан судна доложил о сильном взрыве в непосредственной близости от борта.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 95 морских милях к юго-востоку от Адена (Йемен). Капитан танкера сообщил, что слышал громкий взрыв в непосредственной близости от судна, — говорится в сообщении.

Ранее представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили, что в акватории Красного моря был нанесен ракетный удар по саудовскому танкеру Wafa. По их данным, судно атаковали баллистическими ракетами в районе порта Янбу.

Кроме того, западные аналитики сообщили, что обсуждаемое Ираном и Оманом соглашение о возобновлении свободного судоходства через Ормузский пролив предполагает отмену американских санкций в отношении иранских портов и смягчение ограничений на экспорт нефти из Ирана. Согласно предварительным договоренностям, суда будут проходить пролив по иранским водам, а выходить преимущественно через акваторию Омана.

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