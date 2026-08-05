«Настоящая катастрофа»: Санду раскрыла последствия засухи для Молдавии

Жителям Молдавии стоит экономить электроэнергию и воду из-за жары и засухи в стране, высказала мнение президент Майя Санду в интервью изданию «Jurnal Politic». По ее словам, если в ближайшие дни не будет дождей и специалисты не смогут восстановить работу электростанций, то всех граждан ждет очень сложная ситуация.

Мы должны стараться потреблять меньше электроэнергии. <...> Кишинев без воды в течение нескольких дней стал бы настоящей катастрофой. Надеюсь, мы не окажемся в такой ситуации, — заявила Санду.

Глава государства добавила, что нестабильность в международном энергетическом рынке будет продолжаться, пока идут конфликты в регионах, в которых производят энергоресурсы. Она признала, что нынешних мощностей Молдавии не хватает для хранения энергии. По ее мнению, власти страны должны заняться этим вопросом, чтобы снизить риски остаться без дешевой энергии.

Ранее атака ВСУ на Новороссийск оставила Кишинев без топлива. Со слов премьер-министра республики Василе Тофана, в логистической цепочке произошел целый ряд кризисов.