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05 августа 2026 в 15:28

Запах ушел за 10 минут: простой уход за стиралкой без вызова мастера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие замечают, что со временем стиральная машина хуже отстирывает вещи и начинает неприятно пахнуть. Часто проблема скрывается не в порошке, а в маленькой детали, которую редко кто проверяет.

Речь идет о фильтре грубой очистки воды. Он находится возле места подключения заливного шланга и задерживает песок, ржавчину и другие примеси. Когда сетка забивается, вода поступает хуже, белье плохо выполаскивается, а внутри появляется затхлый запах.

Чтобы почистить фильтр, перекройте воду, открутите шланг и аккуратно достаньте сеточку. Промойте ее под водой с помощью старой зубной щетки, а при известковом налете замочите в растворе лимонной кислоты. После установки обратно запустите короткую стирку без белья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что простая чистка заметно улучшает работу машины. Для профилактики стоит проверять фильтр каждые полгода — это поможет избежать проблем и лишних расходов на ремонт.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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