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03 августа 2026 в 15:49

Вытяжка снова сияет чистотой: копеечные способы убрать старый липкий жир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кухонная вытяжка быстро покрывается липким слоем жира, особенно если готовить приходится часто. Но тратить деньги на сильную химию совсем не обязательно — привести фильтры в порядок помогут простые средства из дома.

Для очистки можно использовать соду, хозяйственное мыло или уксус. Например, фильтры хорошо отмываются после замачивания в горячей воде с содой: на 4 литра воды понадобится 100–150 г порошка, а сама процедура занимает около 15 минут. Еще один вариант — раствор из натертого хозяйственного мыла и горячей воды, в котором детали оставляют на полчаса.

Если жир застарелый, поможет смесь уксуса и соды. Два литра горячей воды, 100 мл уксуса и 2 ложки соды размягчат налет, после чего его легко убрать губкой. Регулярная чистка раз в несколько недель помогает вытяжке работать эффективнее и дольше сохранять исправность.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что домашние средства отлично справляются с кухонным жиром. Чтобы не тратить много времени на уборку, лучше протирать поверхность вытяжки сразу после готовки, пока загрязнения еще свежие.

Ранее сообщалось, что после долгого отпуска или поездки на дачу дома иногда встречает неприятный запах из раковины. Причина часто не в трубах, а в пересохшем гидрозатворе.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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