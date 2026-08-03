Вытяжка снова сияет чистотой: копеечные способы убрать старый липкий жир

Кухонная вытяжка быстро покрывается липким слоем жира, особенно если готовить приходится часто. Но тратить деньги на сильную химию совсем не обязательно — привести фильтры в порядок помогут простые средства из дома.

Для очистки можно использовать соду, хозяйственное мыло или уксус. Например, фильтры хорошо отмываются после замачивания в горячей воде с содой: на 4 литра воды понадобится 100–150 г порошка, а сама процедура занимает около 15 минут. Еще один вариант — раствор из натертого хозяйственного мыла и горячей воды, в котором детали оставляют на полчаса.

Если жир застарелый, поможет смесь уксуса и соды. Два литра горячей воды, 100 мл уксуса и 2 ложки соды размягчат налет, после чего его легко убрать губкой. Регулярная чистка раз в несколько недель помогает вытяжке работать эффективнее и дольше сохранять исправность.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что домашние средства отлично справляются с кухонным жиром. Чтобы не тратить много времени на уборку, лучше протирать поверхность вытяжки сразу после готовки, пока загрязнения еще свежие.

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