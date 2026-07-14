Забыла про грязный верх шкафов: простая хитрость для чистой кухни без хлопот

Верх кухонных шкафов часто остается самым забытым местом на кухне. Там быстро скапливается пыль, а вместе с паром и жиром от готовки она превращается в липкий налет.

Справиться с загрязнениями поможет смесь из растительного масла и соды в равных пропорциях. Нанесите ее на поверхность, оставьте на 30 минут, а затем протрите губкой, смывая размягчившуюся грязь. Чтобы не тратить время на частую уборку, можно застелить верх шкафов пищевой пленкой. Когда она испачкается, достаточно снять старый слой и заменить новым.

Такой уход не требует дорогих средств и долгого оттирания. Кухонная мебель дольше остается чистой, а уборка становится намного проще.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что пленка действительно помогает реже мыть труднодоступные места. Перед укладкой защиты лучше один раз хорошо очистить шкафы, чтобы потом только быстро менять покрытие.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.