Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 14:47

Забыла про грязный верх шкафов: простая хитрость для чистой кухни без хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Верх кухонных шкафов часто остается самым забытым местом на кухне. Там быстро скапливается пыль, а вместе с паром и жиром от готовки она превращается в липкий налет.

Справиться с загрязнениями поможет смесь из растительного масла и соды в равных пропорциях. Нанесите ее на поверхность, оставьте на 30 минут, а затем протрите губкой, смывая размягчившуюся грязь. Чтобы не тратить время на частую уборку, можно застелить верх шкафов пищевой пленкой. Когда она испачкается, достаточно снять старый слой и заменить новым.

Такой уход не требует дорогих средств и долгого оттирания. Кухонная мебель дольше остается чистой, а уборка становится намного проще.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что пленка действительно помогает реже мыть труднодоступные места. Перед укладкой защиты лучше один раз хорошо очистить шкафы, чтобы потом только быстро менять покрытие.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.

Проверено редакцией
Читайте также
Обычные оладьи теперь не жарю: ленивые пирожки с обалденной начинкой — беру пучок зелени и любую копченость
Общество
Обычные оладьи теперь не жарю: ленивые пирожки с обалденной начинкой — беру пучок зелени и любую копченость
Холодильник больше не «плачет»: копеечный лайфхак с губкой убирает конденсат и сырость
Общество
Холодильник больше не «плачет»: копеечный лайфхак с губкой убирает конденсат и сырость
Не выбрасываю обмылки годами: простые хитрости, которые помогают экономить дома
Общество
Не выбрасываю обмылки годами: простые хитрости, которые помогают экономить дома
Старые футболки в деле или ловушка для чистоты: почему полы после них не блестят
Общество
Старые футболки в деле или ловушка для чистоты: почему полы после них не блестят
Мыла ламинат неправильно годами: узнала, какие средства вредят покрытию навсегда
Общество
Мыла ламинат неправильно годами: узнала, какие средства вредят покрытию навсегда
быт
уборка
пыль
жир
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали размер зарплаты, который должен устроить россиян
Озвучено во сколько обойдется сбор США с грузов в Ормузе
Экономист рассказал, как изменились стандарты российского образования
«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
«Позор без названия»: французы ополчились против Макрона из-за парада
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь
Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.