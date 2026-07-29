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29 июля 2026 в 15:48

Забыла про уборку на полдня: простой способ поддерживать чистоту каждый день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поддерживать порядок дома проще, чем кажется. Необязательно посвящать уборке весь выходной — достаточно уделять ей всего 15 минут в день. Такой подход помогает избежать беспорядка и не превращать наведение чистоты в тяжелую обязанность.

Разделите квартиру на зоны и распределите дела по дням недели. В понедельник займитесь кухней, во вторник — ванной комнатой, в среду уделите внимание спальне, в четверг — гостиной, а в пятницу — прихожей. Субботу можно оставить для одного большого дела: мытья окон, уборки холодильника или разбора шкафа. Воскресенье посвятите отдыху.

Многие отмечают, что утром на уборку находится больше сил и настроения. К тому же выполненное с самого начала дня дело помогает чувствовать себя спокойнее и не откладывать домашние хлопоты на вечер.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что даже 15 минут ежедневно дают заметный результат. Чтобы уборка не утомляла, держите необходимые средства в каждой зоне квартиры — так вы сэкономите время и быстрее войдете в полезную привычку.

Ранее сообщалось, что даже самая свежая зелень через несколько дней начинает вянуть в холодильнике. Но не спешите отправлять ее в мусорное ведро.

Проверено редакцией
полезные советы
уборка
порядок
чистота
Марина Макарова
М. Макарова
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