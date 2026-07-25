Петрушка и укроп оживают за несколько часов: хитрость, которой пользуются хозяйки

Даже самая свежая зелень через несколько дней начинает вянуть в холодильнике. Но не спешите отправлять ее в мусорное ведро. Вернуть укропу, петрушке или листовому салату свежий вид поможет простой способ, для которого понадобятся лишь вода и уксус.

Приготовьте слабый раствор уксусной кислоты и замочите в нем зелень на несколько часов. Затем тщательно промойте ее под проточной водой и обсушите на полотенце или бумажных салфетках. После такой процедуры листья становятся более упругими и выглядят заметно свежее.

Если зелень все же начала увядать повторно, ее можно высушить и приготовить домашнюю приправу. Измельченную сушеную зелень удобно хранить в небольших стеклянных баночках и добавлять в супы, гарниры и соусы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь старается использовать зелень без остатка. Еще один полезный совет: храните свежую зелень в холодильнике, завернув ее в слегка влажное бумажное полотенце — так она дольше сохранит аромат и сочность.

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