Мастерская мечты: где хранить мелкий инструмент и всю мелочевку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть в жизни настоящего мастера особое удовольствие — войти в свою мастерскую или обустроенный гараж и знать: все инструменты лежат там, где им и положено. Не надо рыться по углам, перебирать старые жестяные банки и вспоминать, куда закатился нужный болтик. Однако именно мелкий инструмент и крохотный крепеж — гайки, шурупы, саморезы, сверла — упрямее всего сопротивляются порядку. Они будто живут своей жизнью: оказываются не там, теряются в самый ответственный момент, рассыпаются и смешиваются. Но, как говорится, порядок должен быть во всем и даже мелочь нуждается в собственном месте хранения — это не роскошь, а моменты, позволяющие сделать всю необходимую работу быстрее. Расскажем, как навести порядок один раз и надолго.

Где и как хранить мелкий инструмент

Хорошая система хранения начинается со стены — именно она становится главным рабочим активом в любом гараже или мастерской. Вот проверенные способы, которые работают:

  • перфорированная панель (pegboard) — универсальное решение: крючки, держатели, небольшие лотки крепятся в любом месте и легко переставляются; отвертки, плоскогубцы, ключи всегда перед глазами;

  • магнитная полоса — монтируется на стену за 10 минут, удерживает все металлические инструменты: стамески, биты, сверла, ножи, ключи; не занимает ни сантиметра рабочей поверхности;

  • настенные крючки и рейлинги — подходят для инструмента с рукоятками: молотков, отверток, уровней; размещайте их на уровне вытянутой руки;

  • небольшие настенные полки над верстаком — идеальное место для часто используемого ручного инструмента, который не хочется убирать далеко;

  • ящики верстака с разделителями — для инструмента, который не вешается на стену: рулетки, угольники, стеклорезы, маркеры.

Как хранить мелочевку: болты, гайки, саморезы

Мелкий крепеж требует отдельной, жесткой системы — иначе порядок рассыплется буквально. Здесь работают несколько надежных решений:

  1. Пластиковые органайзеры с отсеками — продаются в любом строительном магазине, стоят недорого, закрываются на защелку; каждый размер самореза или гайки — в своей ячейке.

  2. Стеклянные или пластиковые банки с крышками, закрепленные крышками к снизу полки — классика жанра, проверенная десятилетиями: видно содержимое, снял банку — высыпал нужное, поставил обратно.

  3. Прозрачные трубки с заглушками из ПВХ — самодельный и очень дешевый вариант органайзера для саморезов и сверл; их можно закрепить вертикально на стене.

  4. Подвесные кассетницы — металлические или пластиковые, монтируются на перфопанель или стену; каждая ячейка подписывается (маркером или наклейкой).

  5. Принцип одного размера — один контейнер: не смешивайте М4 с М6, черные саморезы с желтыми — сортировка экономит время при сборке и ремонте.

  6. Подпись каждой емкости — обязательное правило: без подписи через неделю никто не вспомнит, что где лежит.

Обустроенная мастерская или гараж с продуманной системой хранения — это не просто красиво и удобно. Главное — это уважение к своему времени и инструменту. Когда все инструменты на месте, а каждая гаечка знает свой «дом», работа идет быстрее, нервы остаются целее, а результат — лучше. Начните с малого: разберите один ящик, купите пару органайзеров — и процесс рабочий пойдет как по маслу.

Ранее мы рассказывали, как легально можно зарабатывать на токарном станке или шиномонтажке в своем гараже.

Валентина Еремеева
