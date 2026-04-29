29 апреля 2026 в 20:08

Токарный станок в гараже: как превратить хобби в постоянный доход

Есть в России особое сословие людей, которому мы, давайте признаемся честно, все немного завидуем, — те, у кого руки золотые, гараж просторный и токарный станок под рукой. И для кого все это не просто хобби. Это, можно сказать, золотая жила и маленький завод, который при правильном подходе способен приносить стабильный доход — месяц за месяцем, без нудного офисного графика, вечно недовольного начальника и унылого дресс-кода.

Что можно делать и кому это нужно

Если у вас есть купленный ранее токарный станок, то вы — без пяти минут бизнесмен и если не миллионер, то мужчина со стабильным заработком уж точно, который не останется без дела. Токарный станок позволяет выполнять широкий круг работ, на которые всегда есть спрос у соседей, автосервисов, фермеров и небольших предприятий. Вот что реально востребовано сегодня и что может стать вашим маленьким, но приятным бизнесом:

  • втулки, шайбы, гайки, муфты, сгоны и контргайки — сантехника и механика постоянно требуют замены;

  • запчасти для сельхозтехники и строительного оборудования — на агрорынке это дефицит;

  • валы, оси, пальцы, штифты — нужны авторемонтникам и станочникам;

  • крепежные планки и профили для ремонта механизмов;

  • сувенирная продукция: жетоны, брелоки, медали, кубки — штучные заказы к датам и праздникам;

  • ножки для мебели, декоративные элементы по дереву — если станок универсальный.

Заказы идут от автомастерских, частников, малых производств и даже через платформы для поиска подработки и тематические группы в соцсетях. Хороший самозанятый токарь в Москве зарабатывает около 200 тысяч рублей в месяц, в регионах — от 70 тысяч рублей.

Как выбрать станок и обустроить гараж

Прежде чем купить токарный станок (если он у вас есть — все равно прочтите) для гаража, оцените несколько ключевых параметров, чтобы не переплатить и не пожалеть:

  • питание: в большинстве гаражей однофазная сеть 220 В, не 380 В; берите станок под нее;

  • мощность: для гаражной работы достаточно 0,5–0,7 кВт;

  • вес: настольный станок — от 20 до 90 кг; напольный сложно разместить в стандартном боксе;

  • диаметр заготовок: под большинство задач хватает 300–400 мм;

  • станина: выбирайте чугунную, цельную — она обеспечивает устойчивость и точность;

  • производитель: отечественное оборудование (ТВ-6, ТВ-16 и аналоги) удобнее в обслуживании — запчасти найдете без труда.

При установке: поставьте станок на виброгасители или резиновые подкладки, обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны, держите проходы свободными и всегда используйте защитные очки.

Как начать зарабатывать легально

Чтобы начать зарабатывать на токарном деле официально и без лишней головной боли, вам понадобится немного:

  • Оформить самозанятость — через приложение «Мой налог» за 10 минут; налог 4% с дохода от физлиц, 6% — от юрлиц; лимит дохода — 2,4 млн рублей в год.

  • Подтвердить квалификацию — иметь удостоверение хотя бы 2-го разряда токаря; без этого официальная работа с юрлицами затруднена.

  • Пройти инструктаж по охране труда — для ИП достаточно самостоятельно назначить себя ответственным и вести документацию.

  • Разместить объявления на тематических площадках, в местных группах во «ВКонтакте» или иных соцсетях и мессенджерах, в каналах по ремонту и металлообработке.

  • Договориться с автосервисами и мастерскими — они дают постоянный поток заказов и нередко становятся основными клиентами. Если сервисы есть у друзей или родни — вы уже на полпути к стартовому заработку!

  • Открыть расчетный счет или привязать карту — для безналичной оплаты; самозанятый выдает чек через приложение. Плюс так проще отчитываться перед налоговой — все доходы на виду и за серый доход вас никто не упрекнет.

Однако стоит помнить: если ваш доход вырастет выше лимита (для самозанятых это 2,4 млн рублей в год) или захотите нанять помощника — переходите на ИП с упрощенной системой налогообложения.

Токарный станок в гараже — это не просто железяка, это инструмент, который при грамотном подходе окупается за несколько месяцев и начинает приносить устойчивый доход. Главное — не откладывать старт своего дела на потом: пока вы думаете, кто-то уже точит детали и считает выручку.

Ранее мы рассказывали, как заработать на банковских вкладах.

Валентина Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин привел Трампу цифры по обмену телами погибших с Киевом
Путин и Трамп обсудили наземную операцию в Иране
Путин и Трамп обсудили масштабные экономические и энергетические проекты
Стало известно, по чьей инициативе состоялся разговор Трампа и Путина
Путин выразил Трампу поддержку после покушения в отеле
Эксперт развеял миф о снижении цен на «вторичку»
В деле о пыпытке убийства Трампа обнаружили жуткую деталь
Путин передал Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения
Путин подтвердил желание достичь целей СВО путем переговоров
Ушаков двумя словами описал разговор Путина и Трампа
Ушаков рассказал о беседе Путина и Трампа о террористических атаках Киева
Трамп попросил Путина охарактеризовать происходящее в зоне СВО
Путин предложил Трампу объявить перемирие на День Победы
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Стивен Сигал вспомнил о моменте, когда Путин вручал ему паспорт
Германия подарит Украине станцию, работавшую на газе из «Северного потока»
Экс-глава челябинского Роспотребнадзора попал под следствие
Политолог раскрыл, может ли визит Карла III разрешить конфликт США и Европы
OpenAI обвинили в сокрытии планов школьного стрелка
Патрушев сообщил о рекордном товарообороте между Россией и ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

