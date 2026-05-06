День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 21:21

Куй железо, пока горячо: мини-кузница в гараже и заработок на хобби

Мини-кузница своими руками: как ковать металл, мастерить декор и зарабатывать на этом Мини-кузница своими руками: как ковать металл, мастерить декор и зарабатывать на этом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Кузнец — профессия древняя, почти сказочная. Вспомните Вакулу из гоголевской «Ночи перед Рождеством» или былинных кузнецов, к которым шел народ за подковой, замком, оружием и добрым словом: у них всегда было что-то нужное и незаменимое. Сегодня ничего принципиально не изменилось — умелый человек, который знает, как ковать металл своими руками, все так же в цене. Просто инструменты стали компактнее, а рынок — шире.

Что можно делать в мини-кузнице

Современный мастер может установить небольшую кузницу в своем гараже, размер которого может быть от 18 кв. м, а также в мастерской при частном доме или на садовом участке — но в отдельном капитальном строении с вентиляцией и огнестойкими стенами. Вам хватит трех рабочих зон: горна с вытяжкой, наковальни на резиновой подложке и верстака. Из металла своими руками те, кто знает, как ковать, там, как правило, производят:

  • кованые крючки, скобы, петли и ручки для мебели и дверей;

  • декоративные элементы: завитки, листья, цветы, розы — украшения для заборов и ворот;

  • ножи, топоры, тяпки, мотыги и садовый инвентарь;

  • кочерги, подставки для каминов, кашпо, подсвечники и рамки для зеркал;

  • сувениры и подарки на заказ — подковы, брелоки, статуэтки.

Все это востребовано у частных заказчиков, дизайнеров интерьеров, ландшафтных бюро и строительных бригад, которые занимаются отделкой загородных домов и коттеджей.

Куй железо, пока горячо: мини-кузница в гараже и заработок на хобби Куй железо, пока горячо: мини-кузница в гараже и заработок на хобби Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как начать зарабатывать легально

Чтобы подрабатывать кузнецом официально и спокойно, нужно сделать несколько конкретных шагов:

  • зарегистрировать ИП на «Госуслугах» — это занимает один день, госпошлина при онлайн-подаче не взимается;

  • выбрать код ОКВЭД 25.50 («Ковка, прессование, штамповка и профилирование металла»);

  • перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН 6% с дохода) — самый простой вариант для начинающего;

  • уточнить в правлении СНТ или у местной администрации условия размещения производственного оборудования: в большинстве СНТ мастерская без постоянного промышленного горения не требует специального согласования, но письменное уведомление правлению — хороший тон и защита от претензий;

  • проверить пожарные требования: горн должен быть удален от горючих конструкций минимум на 1,5 метра, обязательны огнетушитель ОП-5 и ящик с песком;

  • завести страницу или группу в социальных сетях и мессенджерах с фото работ — это главный и бесплатный канал продаж на старте;

  • разместить объявления на площадках по продаже своих услуг или готовых изделий в категории «Ковка и кузнечные изделия» — заказы появляются в первые недели;

  • выйти на местных дизайнеров интерьеров и строительные магазины: им нужны постоянные поставщики кованого декора.

По данным отраслевых оценок, средний срок окупаемости небольшой кузнечной мастерской составляет 18–24 месяца при грамотном подходе к продвижению.

Начинайте с простых изделий — крючков, скоб, садового инвентаря — и постепенно усложняйте ассортимент по мере того, как рука набирает уверенность. Умение ковать металл своими руками — это не просто навык, а готовая бизнес-ниша, в которой до сих пор катастрофически мало честных профессионалов. Тот, кто приходит в нее с душой и терпением, почти всегда находит своего покупателя.

Ранее мы рассказывали, как заработать на своем мастерстве токарю.

увлечения
заработок
советы
своими руками
бизнесмены
лайфхаки
СНТ
гаражи
мастер
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали взявшего в заложники россиян грабителя
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.