Актриса Семенович рассказала о своих увлечениях

Актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович призналась, что увлекается психологией, сообщает KP.RU. Она отметила, что это помогает ей получать больше удовольствия от жизни.

Если говорить о важных историях, то уже в зрелом возрасте, благодаря изучению психологии, я наконец-то поняла, что не должна никому доказывать, какая я хорошая, показывать лучший результат. Надо расслабиться и просто жить в свое удовольствие. В гонке за идеальным результатом я пропускала жизнь, — рассказала Семенович.

Актриса подчеркнула, что воспитывалась в строгой семье и привыкла много трудиться, ведь только так можно было получить похвалу. Семенович поделилась, что сейчас ей удалось исправить эти установки.

Ранее Семенович призналась, что может укусить возлюбленного в порыве эмоций. Артистка пояснила, что не привыкла сдерживать чувства.