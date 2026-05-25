Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:04

Энергетические вампиры отвалятся сами: 3 техники из Индии — быстрые способы не отдавать свою энергию и сохранить внутреннюю силу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывает странное ощущение: вроде день только начался, а сил уже нет. После разговора с кем-то накрывает усталость, появляется раздражение, тяжесть в голове или хочется просто уйти и побыть одному. В индийских телесных и медитативных практиках такое состояние объясняют просто: человек слишком легко отдает свое внимание, эмоции и внутренний ресурс вовне.

В Индии теме личной энергии уделяют много внимания — особенно тому, как сохранять внутреннюю устойчивость среди шума, конфликтов и чужого давления. Многие техники очень простые и занимают буквально несколько секунд, но хорошо помогают быстро собраться и вернуть себе ощущение опоры.

Первая практика — «кокон света». Перед неприятной встречей, поездкой или посещением места, где некомфортно, мысленно представляют вокруг себя плотный защитный кокон. Чаще всего — из белого или золотистого света. Смысл образа в том, что он пропускает только спокойствие, доброжелательность и ваше собственное состояние. А все лишнее — чужое напряжение, раздражение, давление — как будто не цепляется и проходит мимо. Такая короткая визуализация помогает снизить тревожность и чувствовать себя собраннее.

Вторая техника — «зашла и вышла». Ее используют после тяжелых разговоров или контакта с неприятной атмосферой. Когда входят в помещение, мысленно отмечают: «Я здесь ненадолго. Я сохраняю себя». А когда выходят — делают медленный выдох и как будто мысленно оставляют все лишнее за дверью. Это простой способ переключиться и не уносить чужое напряжение с собой дальше.

Третья практика — «сила любимого места». Если рядом неприятный человек или обстановка давит, внимание переводят на знакомый безопасный образ: лес после дождя, берег воды, дачный сад, комната детства — любое место, где спокойно телу и голове. Несколько секунд такой внутренней настройки часто помогают быстрее вернуть ощущение устойчивости.

Проверено редакцией
советы
психология
вампиры
отношения
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.