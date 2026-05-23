Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 16:36

Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

Доцент Щербаченко: телефонные мошенники говорят о взломе и кредитах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Телефонные мошенники чаще всего заводят разговор о взломе и кредитах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники используют манипулятивные фразы для совершения преступления.

Если вам поступил звонок от неизвестного, который говорит такие фразы, как: «ваш аккаунт взломан», «оформлена заявка на кредит», или вам советуют перевести деньги на безопасный счет, а также просят не разглашать информацию, лучше сразу положить трубку. Также не стоит продолжать разговор, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка, следователем, сотрудником ЦБ РФ, МВД России, Росфинмониторинга и т. д., — заявил он.

Щербаченко отметил, что к словесным маркерам мошенников также относятся такие фразы, как: «идут следственные действия», «не разглашайте информацию», «зафиксирована подозрительная операция». По его словам, аферисты постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому разговор нужно заканчивать моментально, не поддаваясь на провокации и не сообщая личные данные.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что россияне могут подать заявление в МФО об аннулировании информации о договоре с микрокредитной организацией в случае установления самозапрета на займы. Речь идет о займе средств мошенниками.

Общество
мошенники
советы
россияне
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто такой Никол, чтобы не уйти?»: Пашинян назвал условие своей отставки
Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами
В Африке назвали сумму, необходимую для борьбы со вспышкой Эболы
Боня назвала причину обращения к Путину
Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье
Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии
«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану
Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана
Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом
Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам
Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой
На окраинах Москвы может пойти мокрый снег
Азаров раскрыл, зачем Зеленскому нужны выдумки о нападении из Белоруссии
Юрист объяснил, чем опасен срыв сирени для продажи
Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране
Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
В МИД РФ подвели итоги конференции по договору о ядерном оружии
В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива
Второй бегун оказался на волоске от смерти после марафона в Москве
МИД указал на странное поведение европейцев на конференции по ДНЯО
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.