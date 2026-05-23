Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

Телефонные мошенники чаще всего заводят разговор о взломе и кредитах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники используют манипулятивные фразы для совершения преступления.

Если вам поступил звонок от неизвестного, который говорит такие фразы, как: «ваш аккаунт взломан», «оформлена заявка на кредит», или вам советуют перевести деньги на безопасный счет, а также просят не разглашать информацию, лучше сразу положить трубку. Также не стоит продолжать разговор, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка, следователем, сотрудником ЦБ РФ, МВД России, Росфинмониторинга и т. д., — заявил он.

Щербаченко отметил, что к словесным маркерам мошенников также относятся такие фразы, как: «идут следственные действия», «не разглашайте информацию», «зафиксирована подозрительная операция». По его словам, аферисты постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому разговор нужно заканчивать моментально, не поддаваясь на провокации и не сообщая личные данные.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что россияне могут подать заявление в МФО об аннулировании информации о договоре с микрокредитной организацией в случае установления самозапрета на займы. Речь идет о займе средств мошенниками.