Эпидемия ВИЧ в ВСУ и Робин Гуд из Мариуполя: новости СВО к вечеру 23 мая

Бойцы ВСУ перепутали российских военных с сослуживцами и впустили на свои позиции в Запорожской области, любитель стрельбы из лука обезвредил вражеский беспилотник в Мариуполе с первой попытки, все больше украинских солдат заражаются ВИЧ и гепатитом из-за повальной практики полевых переливаний крови. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Солдаты ВСУ приняли российских военных за своих

Группа украинских солдат в селе Верхняя Терса Запорожской области ошибочно приняла российских военнослужащих за своих сослуживцев и добровольно пустила их на оборонительные позиции, рассказал штурмовик 155-го полка морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бес. После этого бойцы ВСУ были вынуждены сдаться в плен.

«Мы утром подходим, стучимся, они прям нам говорят: „Заходи“. Мы заходим, сразу автоматы, „руки в гору“ — они даже не хотели сопротивляться», — поделился воспоминаниями Бес.

Российские бойцы застали противника врасплох, полностью исключив возможность оказания какого-либо вооруженного сопротивления. По словам Беса, изголодавшиеся украинские солдаты не имели при себе даже базовых продуктов питания, кроме одной банки российской тушенки.

Украинские военные заражают друг друга ВИЧ

В рядах Вооруженных сил Украины из-за дефицита медикаментов и разворовывания выделенных средств распространилась смертельно опасная практика полевого переливания крови. В условиях реального боя раненым военнослужащим просто набирают кровь шприцем у сослуживцев и сразу вливают ее для спасения жизни. Из-за отсутствия экспресс-тестов на ВИЧ или гепатит в боевых частях лавинообразно нарастает эпидемия тяжелых заболеваний.

Особенно критически данная ситуация сейчас складывается на Херсонском направлении, где фиксируется наибольшее число заражений. Медицинская проблема дополнительно усугубляется тем, что солдатам на передовой практически не выдают лекарств для последующего лечения. Украинским военным приходится самостоятельно собирать деньги на них через волонтеров, поскольку предназначенные для медицины бюджеты полностью разворовываются.

Лавров назвал СВО ключевым фактором укрепления России

Специальная военная операция стала для России главным условием укрепления ее позиций на международной арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, успешное выполнение задач СВО необходимо для повышения привлекательности государства как «самобытной цивилизации».

Россия стремится закрепить за собой статус надежного товарища, который всегда четко выполняет взятые на себя обязательства. Глава ведомства подчеркнул, что за развитием событий сейчас пристально наблюдают как союзники, так и геополитические противники нашей страны. В связи с этим первостепенная задача отечественной дипломатии заключается в обеспечении всех необходимых условий на внешнеполитическом контуре. Эффективная работа на этом «фронте деятельности» позволяет нарастить авторитет и влияние России в мире, заключил министр.

Робин Гуд из Мариуполя подстрелил украинский дрон из лука

Житель Мариуполя Борис Кленин обезвредил дрон, запущенный «Азовом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), при помощи лука. По его словам, ликвидировать БПЛА ему удалось с первого раза, когда тот завис на высоте 30 метров.

В беседе с журналистами Кленин добавил, что также является президентом приазовской федерации стрельбы из лука. В день атаки ВСУ он отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе.

Украинские дроноводы опять промазали?

Неизвестный БПЛА рухнул в озеро Дридзис на юго-востоке Латвии. На место крушения прибыла полиция республики. По данным ведомства, беспилотник взорвался после контакта с водой. На месте инцидента были найдены возможные части БПЛА.

Никто из местных жителей не пострадал. Министерство обороны Украины воздержалось от комментариев. Власти Латвии также не раскрывают модель дрона.

