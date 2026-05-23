Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X назвал возмутительным поведение украинского блогера, который, несмотря на запрет, приехал на автомобиле к озеру Морске-Око в национальном парке Татры. Глава правительства поручил МВД определить для него «суровое наказание».

Поездка украинского водителя по дороге в Morskie Oko вызывает понятное возмущение, — написал Туск.

Политик распорядился срочно выяснить все детали инцидента и определить жесткие последствия для нарушителя. Речь идет о крупном украинском блогере Андрее Гаврилове, который выложил фото на фоне спортивного Chevrolet Corvette и озера Морске-Око — крупнейшего в польских Татрах, имеющего особый природоохранный статус.

Подъезд к озеру на машине запрещен, а штраф за нарушение составляет от 20 злотых (около 400 рублей) до 5 тыс. злотых (около 100 тыс. рублей). Блогер позже сообщил, что полиция остановила его на обратной дороге и выписала штраф всего в 100 злотых (около 2 тыс. рублей), чем вызвал волну возмущения в соцсетях. После скандала Гаврилов закрыл доступ к своей странице.

