«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану Рубио заявил, что США решат проблему Ирана тем или иным способом

Соединенные Штаты намерены решить иранскую проблему «тем или иным способом», заявил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед журналистами в американском посольстве в Нью-Дели. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа сейчас работает над дипломатическим урегулированием. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Президент всегда предпочитает решать подобные проблемы путем дипломатических договоренностей, и именно над этим мы сейчас работаем, но эта проблема, как, возможно, уже ясно дал понять президент, будет решена тем или иным способом. Мы надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем, — сказал Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети карту Ближнего Востока с необычным визуальным оформлением, где Иран стал американским штатом. Территории остальных ближневосточных государств были окрашены в нейтральный белый цвет.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.