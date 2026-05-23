«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану

Соединенные Штаты намерены решить иранскую проблему «тем или иным способом», заявил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед журналистами в американском посольстве в Нью-Дели. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа сейчас работает над дипломатическим урегулированием. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Президент всегда предпочитает решать подобные проблемы путем дипломатических договоренностей, и именно над этим мы сейчас работаем, но эта проблема, как, возможно, уже ясно дал понять президент, будет решена тем или иным способом. Мы надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем, — сказал Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети карту Ближнего Востока с необычным визуальным оформлением, где Иран стал американским штатом. Территории остальных ближневосточных государств были окрашены в нейтральный белый цвет.
До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.