Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье

Среди погибших в ДТП на Ставрополье есть ребенок, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что всего погибли три человека и еще пять пострадали.

В результате ДТП три человека (водитель и два пассажира ВАЗ-2107, один из которых 14-летний ребенок) от полученных травм погибли на месте ДТП. Пять человек — водитель и три пассажира ВАЗ-2114, а также один пассажир ВАЗ-2107 — с травмами госпитализированы в больницу города Новоалександровки, — говорится в публикации.

Также массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка.

До этого стало известно, что в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.