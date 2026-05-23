Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии Студенты колледжа в Старобельске рассказали о прицельных ударах дронов ВСУ

Украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.

По данным Следственного комитета, ночной налет на учебное заведение был совершен с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В момент воздушного удара внутри помещений находились 86 студентов и один сотрудник образовательного учреждения. По информации МЧС, погибли 18 человек, еще 60 получили ранения.

Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много, — написала правозащитница.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что равнодушие ООН к атаке на общежитие в Старобельске было ожидаемым. По его мнению, России не стоит отказываться от дипломатических инструментов, но в то же время и не забывать о военных методах.