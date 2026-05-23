Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 17:49

Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии

Студенты колледжа в Старобельске рассказали о прицельных ударах дронов ВСУ

На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.

По данным Следственного комитета, ночной налет на учебное заведение был совершен с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В момент воздушного удара внутри помещений находились 86 студентов и один сотрудник образовательного учреждения. По информации МЧС, погибли 18 человек, еще 60 получили ранения.

Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много, — написала правозащитница.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что равнодушие ООН к атаке на общежитие в Старобельске было ожидаемым. По его мнению, России не стоит отказываться от дипломатических инструментов, но в то же время и не забывать о военных методах.

Регионы
Яна Лантратова
студенты
ЛНР
Старобельск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто такой Никол, чтобы не уйти?»: Пашинян назвал условие своей отставки
Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами
В Африке назвали сумму, необходимую для борьбы со вспышкой Эболы
Боня назвала причину обращения к Путину
Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье
Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии
«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану
Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана
Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом
Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам
Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой
На окраинах Москвы может пойти мокрый снег
Азаров раскрыл, зачем Зеленскому нужны выдумки о нападении из Белоруссии
Юрист объяснил, чем опасен срыв сирени для продажи
Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране
Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
В МИД РФ подвели итоги конференции по договору о ядерном оружии
В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива
Второй бегун оказался на волоске от смерти после марафона в Москве
МИД указал на странное поведение европейцев на конференции по ДНЯО
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.