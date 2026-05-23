Поддержка Путина стоила Славе выступления в Германии

23 мая 2026 в 18:24

Выступление певицы Славы отменили в Германии из-за аннулирования визы

Слава (Анастасия Сланевская)
Выступление певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) для русскоязычной публики отменили в Германии — исполнительнице аннулировали визу, сообщил РИА Новости директор артистки Николай Макаров. По его словам, причиной могла стать поддержка звездой курса президента РФ Владимира Путина.

Сегодня планировалось выступление в Германии на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Оно не состоялось из-за отказа в визе. Шенген оформлялся через визовый центр Испании и был одобрен. Но два дня назад виза была аннулирована, как мы понимаем, якобы из-за высказываний артистки в поддержку курса президента России. Официально нас о причинах аннулирования никто не извещал, — уточнил Макаров.

По словам директора Сланевской, решение об аннулировании визы было политически мотивированным. Артистка своим выступлением хотела в очередной раз поддержать российскую культуру и язык, добавил он.

Ранее Слава опубликовала публичное обращение к певцу Григорию Лепсу, в котором раскритиковала его караоке-бар за слишком раннее время закрытия. Артистка, не стесняясь в выражениях, пояснила, что для нее пять утра — неподходящее время для того, чтобы ехать домой.

