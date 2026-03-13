«Где петухи поют?»: Слава раскритиковала бар Лепса

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в личном блоге опубликовала публичное обращение к певцу Григорию Лепсу, в котором раскритиковала его караоке-бар за слишком раннее время закрытия. Артистка, не стесняясь в выражениях, пояснила, что для нее пять утра — неподходящее время для того, чтобы ехать домой.

У вас закрытие в пять утра, в пять утра петухи начинают петь. Мне куда ехать, где петухи поют? Девочкам не хватило, мне конкретно тоже, — высказалась артистка.

Ранее Слава продала свою квартиру площадью 173 квадратных метра на Арбате, от которой не могла избавиться несколько месяцев из-за скандала с недвижимостью Ларисы Долиной. Артистке пришлось пойти на серьезные уступки и снизить стоимость объекта на 20 млн рублей.

До этого артистка рассказала, что столкнулась с внешним отитом перед выступлением, однако решила не отменять концерт. Она поделилась, что испытывала сильную боль при любом движении головы. Позднее она в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.