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03 июня 2026 в 05:31

Стало известно, что сорвало четыре переправы ВСУ через Днепр

Боец ВС РФ Грин сообщил о срыве четырех попыток переправы ВСУ через Днепр

Фото: МО РФ
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Один расчет БПЛА 98-й дивизии ВДВ за последний месяц сорвал четыре попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор батальона войск беспилотных систем с позывным Грин. По его словам, до левого берега так никто и не добрался.

Совершались попытки. Пробовали делать это на лодках, но лодки топили. За последний месяц пресечено четыре попытки переправиться на левый берег. До берега не доплывали, — рассказал Грин.

Военнослужащий уточнил, что для обнаружения противника используются разведывательные и ударные беспилотники. По его словам, после передачи координат в район цели направляются FPV-дроны, которые помогают пресекать подобные действия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили: российские войска ударили по инфраструктуре шести военных аэродромов на Украине. Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по трем украинским оборонным заводам в Харьковской области, в том числе по Харьковскому государственному авиапредприятию. Кроме того, атакованы два энергетических объекта, задействованные в интересах украинской стороны.

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