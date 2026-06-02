Российские военные нанесли удары по трем оборонным предприятиям Украины в Харьковской области, включая Харьковское государственное авиационное предприятие, сообщило Минобороны РФ в МАКСе. Также атакованы были два объекта ТЭК, используемые ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что освещением атак ВСУ на детей Киев пытается посеять панику среди россиян. Украинские военные, по его словам, хотят запугать общество и использовать трагедию в информационных целях, чем лишь подтверждают справедливость целей спецоперации.

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник атаковал электропоезд. Помощник машиниста с осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.