ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 16:18

ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области

Ковальчук: помощник машиниста ранен при атаке ВСУ на поезд в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Помощник машиниста пострадал при атаке беспилотника ВСУ на электропоезд в Брянской области, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму, он госпитализирован.

Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста. Он госпитализирован в Брянскую областную больницу, — написал Ковальчук.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал пожарную автоцистерну в ЛНР. В региональном МЧС отметили, что в результате удара спасатели не пострадали. В ведомстве уточнили, что машина получила повреждения.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что механизатор трактора, получивший ранение в результате атаки ВСУ на Рыльский район, умер в больнице. 56-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА на прошлой неделе, 28 мая.

Кроме того, мирный житель Белгородской области пострадал при ударе ВСУ по грузовику. Мужчину доставили в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава».

Регионы
Россия
Брянская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.