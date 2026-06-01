ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области Ковальчук: помощник машиниста ранен при атаке ВСУ на поезд в Брянской области

Помощник машиниста пострадал при атаке беспилотника ВСУ на электропоезд в Брянской области, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму, он госпитализирован.

Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста. Он госпитализирован в Брянскую областную больницу, — написал Ковальчук.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал пожарную автоцистерну в ЛНР. В региональном МЧС отметили, что в результате удара спасатели не пострадали. В ведомстве уточнили, что машина получила повреждения.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что механизатор трактора, получивший ранение в результате атаки ВСУ на Рыльский район, умер в больнице. 56-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА на прошлой неделе, 28 мая.

Кроме того, мирный житель Белгородской области пострадал при ударе ВСУ по грузовику. Мужчину доставили в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава».