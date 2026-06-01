01 июня 2026 в 16:38

В Подмосковье открыли движение по участку трассы ЮЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Подмосковье открыли движение еще по одному участку трассы ЮЛА, рассказал 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что новая скоростная магистраль, связывающая Володарское шоссе и трассу М-12, перенаправит примерно 30% транзитного потока с МКАД, дорог М-2, М-4 и М-5, а также с Каширского шоссе и городских улиц.

Когда мы открываем каждый новый участок ЮЛА, видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги, например проспект Октябрьский в Люберцах или Егорьевское шоссе, которые были бесконечно забиты. Люди экономят время, когда везут ребенка в школу, едут на работу или возвращаются домой, — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что трасса охватит четыре округа и составит около 45 километров. Сейчас открыто уже более 21 километра автомагистрали.

Ранее сообщалось, что власти России решили направить 16,5 млрд рублей на приведение в порядок дорог в 11 субъектах страны, включая приграничные. Как указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, важно следить за соблюдением сроков и за эффективностью расходования указанных средств.

Регионы
Московская область
дороги
Андрей Воробьев
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
