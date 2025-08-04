Стало известно, сколько миллиардов правительство потратит на дороги Правительство выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах

Власти России решили направить 16,5 млрд рублей на приведение в порядок дорог в 11 субъектах страны, включая приграничные, сообщили в пресс-службе правительства. Речь идет о региональных и муниципальных дорогах. Как указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, важно следить за соблюдением сроков и за эффективностью расходования указанных средств.

Свыше 16,5 млрд рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, мостов и других объектов. Средства получат 11 российских субъектов, в числе которых Брянская, Курская и Белгородская области, — сказано в сообщении.

Ранее российский премьер-министр отметил, что скоростная автомагистраль М-12 «Восток» в перспективе должна соединить центральную часть государства с Сибирью и Дальневосточным регионом. Соответствующий проект имеет стратегическое значение, подчеркнул Мишустин. Также он заявил, что создание на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития поможет привлечь иностранных инвесторов и поспособствует развитию регионов.