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21 июля 2025 в 11:25

Мишустин раскрыл планы на скоростную автомагистраль М-12 «Восток»

Мишустин: автомагистраль М-12 «Восток» дойдет до Сибири и Дальнего Востока

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул стратегическое значение данного проекта, передает ТАСС.

Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 «Восток», которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности, — сказал он.

По словам Мишустина, магистраль станет частью международной транспортной архитектуры и важной логистической артерией страны. Он подчеркнул, что развитие дорожной сети критически важно для обеспечения транспортной связанности Дальнего Востока, повышения мобильности жителей и ускорения экономического развития региона.

Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 млрд рублей, — добавил он.

На сегодняшний день протяженность дорог в макрорегионе составляет почти 60 тысяч километров, из которых 8 тысяч входят в опорную сеть. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года на дорожную деятельность в регионах Дальнего Востока предусмотрено свыше 370 млрд рублей инвестиций.

Ранее Мишустин заявил, что создание на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (МТОР) поможет привлечь иностранных инвесторов и поспособствует развитию российских регионов. По его словам, Россия не закрывалась от инвестиций дружественных государств.

Михаил Мишустин
Сибирь
Дальний Восток
трассы
автомагистрали
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