Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией

Сосудистая деменция является потенциально обратимым нарушением, заявила доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПИМУ» Вера Григорьева. По ее словам, переданным MIR24.TV, нужно лечить гипертоническую болезнь, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Сосудистая деменция является потенциально обратимым нарушением. <…> Что делать? Прежде всего — лечить гипертоническую болезнь под контролем врача-терапевта. <…> Важно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, следить за уровнем холестерина в крови и (при необходимости) нормализовать массу тела. Также для здорового мозга необходима физическая активность, — заявила она.

Ранее сообщалось, что люди, у которых есть собака или кошка, стареют медленнее других. В частности, хозяева этих животных меньше подвержены развитию деменции.

До этого стало известно, что люди, употребляющие от 600 мл зеленого чая в сутки, менее подвержены развитию деменции. К такому выводу пришли ученые из Японии.