Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:18

Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией

Невролог Григорьева заявила, что сосудистую деменцию можно предотвратить

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сосудистая деменция является потенциально обратимым нарушением, заявила доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «ПИМУ» Вера Григорьева. По ее словам, переданным MIR24.TV, нужно лечить гипертоническую болезнь, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Сосудистая деменция является потенциально обратимым нарушением. <…> Что делать? Прежде всего — лечить гипертоническую болезнь под контролем врача-терапевта. <…> Важно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, следить за уровнем холестерина в крови и (при необходимости) нормализовать массу тела. Также для здорового мозга необходима физическая активность, — заявила она.

Ранее сообщалось, что люди, у которых есть собака или кошка, стареют медленнее других. В частности, хозяева этих животных меньше подвержены развитию деменции.

До этого стало известно, что люди, употребляющие от 600 мл зеленого чая в сутки, менее подвержены развитию деменции. К такому выводу пришли ученые из Японии.

болезни
деменция
врачи
неврологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт собственного дома стал сексуальной ловушкой для жительницы Москвы
Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму
В российском регионе четверо детей ранило взрывчаткой с БПЛА
Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.