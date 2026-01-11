Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 00:53

Власти Воронежа начали осмотр места падения обломков БПЛА

Петрин: власти Воронежа приступили к осмотру падения обломков сбитого БПЛА

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Власти Воронежа приступили к осмотру места падения обломков сбитого БПЛА после массированной атаки ВСУ, сообщил мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. По его словам, специалисты уже готовятся к устранению последствий происшествия.

По поручению губернатора Александра Гусева начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Прошу жителей не распространять фото- и видеоматериалы, не давать привязку к местности. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!сказано в публикации.

Ранее стало известно, что число раненых при атаке ВСУ воронежцев выросло до четырех, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА один из дронов врезался в многоэтажный дом в северной части Воронежа. По версии канала, взрывной волной были повреждены минимум пять квартир в этом здании. Минобороны РФ и местные власти эту ситуацию не комментировали.

Кроме того, российские вооруженные силы начали получать сверхтвердые патроны IGLA 100, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Представители Ростеха сообщили, что дробь этих патронов способна легко пробивать двигатели, блоки управления, провода, пропеллеры и другие прочные элементы дронов.

БПЛА
Воронеж
обломки
мэры
