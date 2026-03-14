14 марта 2026 в 10:35

Мощная магнитная буря накрыла планету из-за дыры на Солнце

Ученые ИКИ РАН сообщили о начале продолжительной магнитной бури

Вторая за март магнитная буря, ставшая первой такой продолжительной, началась на Земле, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. Причиной явления стало резкое повышение скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, вызванное корональной дырой на Солнце.

Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце, — говорится в сообщении.

Ранее астроном Сергей Богачев из Института космических исследований РАН сообщил, что магнитные бури на Земле будут продолжаться еще около двух лет, а полное исчезновение геомагнитной активности ожидается в 2028-2031 годах. По словам ученого, нынешний 25-й солнечный цикл длится около 11 лет и уже перешел к снижению после пика в 2024 году.

Также он заявил, что корональные дыры стали сильнее влиять на Землю из-за уменьшения солнечной активности и сокращения активных центров на поверхности светила, что привело к увеличению продолжительности магнитных бурь до суток. Ученый пояснил, что такие бури слабее вызванных солнечными вспышками, а наиболее мощные воздействия связаны с выбросами плазмы из больших групп солнечных пятен.

