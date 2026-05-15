Захарова одной аббревиатурой высмеяла слова Мерца о Трампе

Признания немецкого канцлера Фридриха Мерца о бесполезности пререканий с американским лидером Дональдом Трампом получили ироничный комментарий от представителя МИД России Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она шутливо описала его слова аббревиатурой «ДСН».

Мерц про дискуссии с Трампом: «Нет смысла вступать в споры в такой обстановке. Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло». Д — демократия, С — солидарность, союзничество, Н — НАТО, ну а что вы хотели, — высказалась дипломат.

Ранее Мерц заявил, что несмотря на разногласия с хозяином Белого дома относительно конфликта на Ближнем Востоке, он сохраняет верность крепким трансатлантическим связям. Глава немецкого правительства подтвердил: споры с американским лидером никуда не исчезли.

Кроме того, западные журналисты заявили, что канцлер Германии на фоне обострения отношений с США делает риторику более мягкой. По сведениям аналитиков, политик старается умерить ярость американского президента.