Путин раскрыл последние данные по ВВП России

Путин заявил о росте ВВП России в марте на 1,8%

Увеличение валового внутреннего продукта Российской Федерации по итогам первого весеннего месяца зафиксировано на уровне 1,8%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе проведения специального совещания по экономическим вопросам. Также он затронул и другие важные экономические темы.

В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что проработка вопросов ключевой ставки, доступности длинных займов и инструментов для укрепления рубля ведется вместе с правительством и Центробанком. Глава страны добавил, что на встрече СМР не намерен касаться этих «печальных» тем.

Кроме того, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о возвращении в Россию плановой экономики в ее наилучшем обличье. По утверждению чиновника, внутри страны идет автоматизация механизмов управления.

Также он отметил, что экономическое положение в России остается крайне сложным вследствие множества причин, среди которых дефицит ресурсов и нехватка рабочих рук. Чиновник добавил: ограничительные меры в сети интернет здесь ни при чем.